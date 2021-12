Kāpēc mēs reizēm jūtam dīvainu vēlmi izlēkt pa logu?

Šī sajūta mēdz būt īsa, parādās pilnīgi no zila gaisa un bieži ir saistīta ar domām par nolēkšanu no kādas augstas vietas vai mešanos zem braucošas mašīnas vai vilciena riteņiem. Tā ir arī daudz izplatītāka, nekā varētu domāt. Patiesībā tā ir tik izplatīta, ka Francijā tai pat ir sava definīcija: “l'appel du vide”. Burtiski tulkojot latviešu valodā: “tukšuma aicinājums”.

Kā vēstīts vietnē "Live Science", pirmais nozīmīgais šā fenomena pētījums tika publicēts 2012. gadā zinātniskajā žurnālā “Journal of Affective Disorders”. Pētījumā tika aptaujāts 431 students, no kuriem vairāk nekā puse bija vismaz reizi savā dzīvē pieredzējuši šo fenomenu. Jāpiebilst, ka šiem studentiem nebija nekādas pašnāvnieciskas tieksmes vai domas par pašnāvību. Savukārt no studentiem, kuri bija domājuši par pašnāvības iespējamību, šo fenomenu bija piedzīvojuši 75%.