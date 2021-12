Jūrmalā ugunsgrēkā dzīvojamā mājā cietuši četri cilvēki

Kā TVNET infomēja dabasgāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" pārstāvji, "Gaso" Avārijas dienests otrdien plkst.8.34 saņēma izsaukumu no VUGD uz ugunsgrēku kādā daudzdzīvokļu mājā Nometņu ielā, Jūrmalā. Avārijas brigādes ierašanās brīdī notika ugunsgrēka dzēšana vienā no dzīvokļiem.