Latvija nākamgad pieteikusies 4,7 miljoniem vakcīnas pret Covid-19 devu no astoņiem ražotājiem

Kopumā nākamā gada pirmajā ceturksnī plānots saņemt 2 076 780 devu, kas ir lielākais skaits no visiem ceturkšņiem. Otrajam ceturksnim paredzēts 1 377 450 devu, trešajam - 897 962, savukārt ceturtajam - 383 260.

Latvija arī pieteikusies vairāku ražotāju, kuru vakcīnas pagaidām nav apstiprinātas lietošanai Eiropas Savienībā, devām. To vidū ir tādi ražotāji kā "Sanofi", "Novavax", "Valneva" un "Curvevac". No šiem ražotājiem visvairāk vakcīnu iecerēts saņemt no "Curevac", kuri gada griezumā piegādās kopumā 946 510 devu. Minēto ražotāju vidū pārējie plāno piegādāt mazāku apmēru devu. Piemēram, "Sanofi" plāno nodrošināt kopumā 158 400 devu, "Novavax" - 162 160, bet "Valneva" - 126 212 devu.