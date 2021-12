Strādāt klātienē no 15. decembra varēs tikai pilnībā vakcinētas personas

Tāpat apmēram 10 700 jeb 15% nozares darbinieku vakcinēti nav būvniecībā, 8500 jeb 16% no nozarē strādājošajiem - profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu jomā, 7600 jeb 26% no nozarē strādājošajiem - mākslas, izklaides un atpūtas jomā, kā arī apmēram 6800 jeb 6% no nozarē strādājošajiem - apstrādes rūpniecības jomā.

Nekustamo īpašumu jomā pašlaik nevakcinēti pret Covid-19 vēl ir apmēram 4900 cilvēki jeb 14% no nozares darbiniekiem, tirdzniecībā - apmēram 2500 jeb 2%, enerģētikas jomā - apmēram 2400 jeb 21% no nozares darbiniekiem, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā - apmēram 2200 darbinieki jeb 5% no nozarē strādājošajiem. Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā vakcīnu nav saņēmuši apmēram 1800 cilvēki jeb 4% no nozarē strādājošajiem.