Balstvakcinācija šonedēļ veido ap divām trešdaļām no kopējā potēšanas pret Covid-19 apjoma

14. decembrī potes pret Covid-19 saņēma vismaz 10 851 persona, tostarp pirmo poti - tikai 834 cilvēki, bet vakcinēšanas procesu pabeidza 2591 cilvēks, tostarp 326 cilvēki sapotēti ar "Johnson&Johnson" vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva, liecina NVD dati. Imunizācijas valsts padome pēc potēšanās ar "Johnson&Johnson" vakcīnu tomēr iesaka salīdzinoši īsā laikā saņemt otru poti no "Pfizer" vai "Moderna".

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 1,019 miljoni cilvēku jeb ap 54,16% no visiem valsts iedzīvotājiem.

No tiem otro devu saņēmuši ap 958 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 276 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,234 miljonus jeb 65,6% no visiem valsts iedzīvotājiem.