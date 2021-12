Koronavīruss Latvijā: reģistrēti 886 jauni inficēšanās gadījumi; 18 miruši

SPKC informē, ka pagājušajā diennaktī veikti 12 296 Covid-19 izmeklējumi. Reģistrēti 886 jauni inficēšanās gadījumi, no tiem 475 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 411 vakcinēti.

Saņemti ziņojumi par 18 mirušajiem - viens cilvēks 40-49 gadu vecumā, trīs 60-69 gadu vecumā, divi 70-79 gadu vecumā, deviņi 80-89 gadu vecumā, trīs 90-99 gadu vecumā, no tiem 13 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 5 vakcinēti.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs ir sarucis zem 500 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, taču strauja tā lejupslīde ir apstājusies - pagājušās diennakts laikā kumulatīvais rādītājs ir samazinājies no 501,1 līdz 493,4. Kumulatīvais rādītājs zem 500 pēdējo reizi Latvijā bija 30.septembrī - 486,5.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija, 13. decembrī Latvijas slimnīcās ievietoti 55 Covid-19 pacienti, savukārt izrakstīti 50 pacienti. Kopējais stacionēto Covid-19 slimnieku skaits sarucis no 540 līdz 535 pacientiem. NVD informē, ka no stacionētajiem 435 ir vidēji smaga slimības gaita, bet 100 jeb 18,7% ir smaga slimības gaita. Kopumā līdz 13. decembrim no slimnīcām Latvijā izrakstīti 22 803 Covid-19 pacienti.