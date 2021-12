Ints Teterovskis un koris "Balsis" aicina uz svētku koncertiem

Gadu no gada "Balsis" ziemas koncertiem piemeklē jaunu muzikālo piepildījumu, kur skaņdarbi un atmosfēra baznīcā saplūst vienā. Šogad koncertā "Te no ziemeļiem" būs klausāma Ziemeļeiropas valstu komponistu Ólafur Arnalds, Gunnar Eriksson, Arvo Pärt, Urmas Sisask, Pärt Uusberg u.c. kormūzika, kā arī Ziemassvētku korāļi. Koncerts būs kā mirkļu stāsts, kora skanējumam mijoties ar solistiem, instrumentiem un sajūtām, rosinot tvert mirkli un mācīties no visa pārejošā, ko pieredzam šodien.