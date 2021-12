Elektrum plāno izvērst uzlādes tīklu Baltijas mērogā

"Uzlādes attīstība mikrorajonos ir izaicinājums, ko daudzi uzskata par neiespējamu. Tomēr mēs pierādām, ka to var īstenot ar labumu visām pusēm – sakārtojot vidi un parādot, ka arī mikrorajonā var braukt ar elektromobili un to var darīt jau šodien. Tuvākajā laikā vēl vairākās vietās atklāsim šādas stacijas un noteikti turpināsim to darīt 2022. gadā," saka Ansis Valdovskis, AS "Latvenergo" Elektrotransporta uzlādes tīkla vadītājs.