Aptaujas uzrāda relatīvi zemu vecāku vēlmi pret Covid-19 vakcinēt savus bērnus

Eiropas Zāļu aģentūra 25. novembrī kā pirmo bērnu vakcīnu apstiprināja "Pfizer"/"BioNTech" "Comirnaty", ļaujot tās izmantošanu bērnu vecumā no pieciem līdz 11 gadiem vakcinācijā un nosakot, ka šai grupai vakcīnas deva būs mazāka nekā tā, kas tiek lietota cilvēkiem no 12 gadu vecuma, un ka tā tiks ievadīta divās injekcijās augšdelma muskulī ar trīs nedēļu starplaiku.

Kā skaidro IVP priekšsēdētāja, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavadska, Latvijā pieņemts lēmums noteikt trīs mēnešu intervālu starp pirmo un otro vakcīnas pret Covid-19 devu bērniem vecumā no pieciem līdz 11 gadiem. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā apsvērumus saistībā ar potenciālajām blaknēm, kā arī jaunā SARS-CoV-2 omikrona paveida parādīšanos, kas ir raisījis īslaicīgas neskaidrības par pašreizējo vakcīnu efektivitāti pret to.

Ģimenes ārsts Ainis Dzalbs stāstīja, ka šajā gadījumā uz vakcināciju raugās drīzāk, nevis kā uz individuālo ieguvumu, bet gan kopējo sabiedrības veselības veicināšanas aspektu. Ārsts arī norādīja, ka ģimenes ārstu prakses ir gatavas vakcinēt pret Covid-19 bērnus, turklāt bērnu vakcinācija jau iepriekš ir bijis viens no pakalpojumiem, ko nodrošina ģimenes ārsti, tādēļ, viņaprāt, ģimenes ārsta kabinets ir bērniem draudzīga vide, jo tā arī ir pazīstama.

Jau ziņots, ka IVP kopumā atbalsta bērnu vakcināciju pret Covid-19 vecuma grupā no 5 līdz 11 gadiem, taču atkārtoti uzsver, ka joprojām būtiskākā ir senioru un riska grupu vakcinēšana, pēc kārtējās IVP sēdes aģentūru LETA informēja profesore Zavadska.

Ņemot vērā patlaban pieejamo zinātnisko un uz pierādījumiem balstīto informāciju, IVP kopumā atbalsta bērnu vecumā no 5 līdz 11 gadiem vakcināciju pret Covid-19, taču pašlaik īpaši to rekomendē sākt visiem tiem bērniem, kas ietilpst kādā no riska grupām nopietnai Covid-19 gaitai. Tie, piemēram, ir bērni ar onkoloģiskām slimībām, aptaukošanos, cukura diabētu, kardiovaskulārām fona slimībām un citām hroniskām orgānu slimībām, skaidro profesore.