Augstākais saslimstības līmenis joprojām ir Gulbenes, Salaspils un Saulkrastu novadā

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā ir samazinājusies līdz 493,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Gulbenes novadā saslimstības līmenis aizvadītās dienas laikā ir sarucis no 1039,8 līdz 968,4 gadījumiem, bet Salaspils novadā saglabājies nemainīgs - 909,6 gadījumi. Savukārt Saulkrastu novadā saslimstības līmenis ir krities no 855,9 līdz 758,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, liecina aģentūras LETA aprēķini.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 154 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 150 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 144 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.