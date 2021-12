Vakcināciju līdz šim sākuši jau 80% pilngadīgo iedzīvotāju

Savukārt, izdalot dažādas iedzīvotāju vecuma grupas, redzams, ka vakcinācijas procesu pabeiguši 76,51% Latvijas iedzīvotāju, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, un 74,85% Latvijas iedzīvotāju, kuri sasnieguši vismaz 12 gadu vecumu, kas līdz šim bijusi apakšējā robeža, lai varētu saņemt poti, taču no šodienas potēt var arī bērnus no piecu gadu vecuma. Šajos aprēķinos gan izmantoti citi aģentūrai LETA pieejamie CSP dati - par Latvijas iedzīvotāju skaitu 2021.gada sākumā.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. 16.decembrī Latvijā sākta arī 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.