Tiešraide ⟩ Parlaments no amata atbrīvo tiesnesi Ozerski

Ozerskis no amata tiks atbrīvots ar 2022.gada 17.janvāri.

Jau vēstīts, ka aktīvistu grupa no Krievijas atklājusi, ka Daugavpils tiesas tiesneša, Daugavpils universitātes (DU) docenta Ozerska 2008.gadā Sanktpēterburgā aizstāvētajā doktora disertācijā 75% teksta veido plaģiāts, vēstīja TV3 raidījuma "Nekā personīga".

Krievijas akadēmisko sabiedrību pēdējos gados satricinājuši vairāki plaģiāta skandāli - aktīvistu grupa "Dissernet" tur atklājusi vismaz 11 000 zagtu doktora disertāciju un vēl tikpat zinātnisku publikāciju, kurās konstatēts plaša mēroga plaģiāts. Viens no šādiem darbiem esot arī Ozerska doktora disertācija.

Pēc Krievijas likumiem atņemt diplomu autoram vairs nevarot, lai arī plaģiātu medniekiem neesot šaubu, ka Ozerska darbs "Tiesiskuma sistēma Vācijā imperiālā federālisma apstākļos" ir norakstīts no divus gadus agrāk aizstāvēta Romāna Andropova darba par tiesību kodifikāciju Vācijā. Līdz pat 70.lappusei teksts vārds vārdā sakrīt, tad septiņas lappuses pārkopētas no cita pētījuma, kam atkal seko 17 lappuses ar Andropova tekstu, bet 30 lappusēm autors nav zināms, iespējams, tas bijis pats Ozerskis. Pēc tām 24 lappuses atkal pārkopētas no citiem darbiem, vēstīja "Nekā personīga".