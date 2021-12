FOTO: This is engineering, Pexels.com

Pēdējo gadu laikā daudzi uzņēmumi ir sākuši nomainīt novecojušās datu glabāšanas tehnoloģijas un infrastruktūru, to aizstājot ar elastīgu, mērogojamu un rentablu datu uzglabāšanas veidu - “mākonī”, ko nodrošina datu centrs. Ir patīkami redzēt dažādu uzņēmumu veiksmes stāstus, taču jāatceras, ka pāreja uz mākoņpakalpojumiem ir daudzpakāpju process, ar kuru ne vienmēr ir viegli tikt galā, it īpaši, ja šī ir pirmā šāda pieredze.

Kas īsti ir datu migrēšana uz mākoni?

Līdztekus visbiežākajam datu migrēšanas veidam(no lokālas uz mākoņa infrastruktūru), migrācija var ietvert arī lietojumprogrammu un datu pārsūtīšanu no vienas mākoņa platformas uz citu. Šo kustību sauc par migrāciju no mākoņa uz mākoni. Ir arī trešais migrācijas veids – atpakaļ migrācija no mākoņa. Tas nozīmē lietojumprogrammu un datu pārvietošanu no mākoņa uz lokālo infrastruktūru.