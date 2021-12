Ceturtās adventes pasākumi arī Tukumā un apkārtnē

Sestdien, 18. decembrī no pulksten 11.00 līdz 15.00 Ziemassvētku tirdziņš norisināsies Jaunmoku pils parkā, kur visi laipni aicināti iegādāties vēl nenopirktās dāvanas vai našķus svētku galdam no Latvijas mājražotājiem, amatniekiem un skaistumlietu ražotājiem. Tirdziņš darbosies “zaļajā režīmā”.

Ziemassvētku satikšanās ar tirdziņu un dažādām aktivitātēm sestdien, 18. decembrī no pulksten 11.00 līdz 14.00 norisināsies arī Ķemeru Nacionālajā parkā pie “Meža mājas”. Ķemeru Nacionālā parka apkārtnes amatnieki jau laikus ir domājuši par to, lai svētkos ikviens savus mīļos varētu iepriecināt ar oriģinālām, no sirds un mīlestības darinātām dāvanām. Būs gan dāvināšanas prieks, gan gards mielasts un Ziemassvētku dzēriens, gan kaulēšanās un jautrība. Parka informācijas centrā būs skatāmas divas aizraujošas izstādes, kas aizvedīs pārsteidzoši skaistā purva, augu un dzīvnieku valstībā. Vēl apmeklētājiem būs pieejami interaktīvi uzdevumi, kurus pareizi izpildot, ikviens saņem balvu.