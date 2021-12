Foto ⟩ Aizvadīta otrā tikšanās sarunu ciklā "[Ie]nāc literatūrā"

Sarunu cikls notiek katra mēneša vienā no trešdienām Siguldas Jaunajā pilī (Pils ielā 16) plkst. 18.00. To vada tulkotājs un dzejnieks Guntars Godiņš, uz sarunu aicinot dzejniekus, rakstniekus, tulkotājus no Lat-vijas un citām valstīm. Trešā tikšanās vienā no janvāra trešdienām būs ar dzejnieku, literatūrzinātnieku Kārli Vērdiņu un kultūras pētnieku Jāni Ozoliņu.