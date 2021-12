EK apstiprina Latvijas programmu pandēmijas skarto nozaru atbalstam

Programma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem. Saskaņā ar programmu atbalsts tiks piešķirts tiešo dotāciju veidā. Publiskais atbalsts segs konkrētas darbības izmaksas, kas saistītas ar ēku un telpu izmantošanu no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.jūnijam, ieskaitot īpaši komunālo pakalpojumu izmaksas. Atbilstīgie saņēmēji būs tiesīgi saņemt atbalstu no 15 līdz 25 eiro par kvadrātmetru atkarībā no nozares.