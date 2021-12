Otrajos Ziemassvētkos Tutas koncerts būs pieejams bez maksas

Koncertā līdzās Tutai – aktrisei Lienei Sebrei, uz skatuves pievienosies arī Tutas dziesmu autore – Amsterdamā dzīvojošā latviešu komponiste, dziedātāja un pianiste Laura Polence, dziedātājas Annija Putniņa un Elīna Ose, kontrabasists Staņislavs Judins, bundzinieks Rūdolfs Dankfelds, ģitārists Rihards Goba un stīgu trio – Jānis Pauls, Ineta Abakuka un Kristiāna Krūskopa. Koncertā dejo un to kopā ar Tutu vada Lapsa un Feneks. Koncertierakstu papildina mūsdienīgas un mīļas animācijas, kuru māksliniece ir Kate Jansone.

"Tutas lietas" ir video stāstu sērija bērniem vecumā no viena līdz pieciem gadiem, ko radījusi domubiedru komanda – mazu bērnu vecāki no kino un TV profesionāļu vides. Raidījuma būtība – tas ir mīļš un izglītojošs ekrāna saturs pašiem mazākajiem, viņiem saprotamā valodā par interesantām un noderīgām tēmām. Vairāk nekā 160 raidījuma "Tutas lietu" epizodes, 2020. gada Tutas koncerta ierakstu un no 26.d ecembra – arī 2021. gada koncerta ierakstu -, "LMT Viedtelevīzijā" ikvienam iespējams noskatīties bez maksas – atliek vien lejupielādēt lietotni "LMT Viedtelevīzijā" vai ienākt www.viedtelevizija.lv. Saturs pieejams visā pasaulē.