Aptauja: Ģimenes ārstu vismaz reizi gadā apmeklē 48% Latvijas iedzīvotāju

Aptaujas rezultāti atklāj, ka izteikti veidojas sasaiste starp ģimenes ārsta apmeklēšanas biežumu un respondentu vecumu, respektīvi, pieaugot aptaujāto vecumam, ģimenes ārsts tiek apmeklēts biežāk. Piemēram, vecumā no 64 līdz 75 gadiem 63% iedzīvotāju savu ģimenes ārstu apmeklē vismaz reizi gadā, vecumā no 55 līdz 63 gadiem šis rādītājs ir 52%, no 45 līdz 54 gadiem - 47%, no 35 līdz 44 gadiem - 39%, no 25 līdz 34 gadiem - 44%, bet salīdzinoši retāk ģimenes ārstu apmeklē jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem - to vismaz reizi gadā dara 37% šīs grupas respondentu.