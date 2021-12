Latvieši pasaules čempionātā kartingā sasniedz augstākos rezultātus vēsturē

Pakāpienu augstāk - Junior klasē startēja Tomass Štolcermanis un Edgars Vilcāns, pārstāvot vienu Latvijas komandu “RM Latvia”. Tomass visas iepriekšējās dienas pārliecinoši uzvarēja visos “hītos” un pusfinālā, tāpēc startēja no 1. vietas finālā. Savukārt, Edgars Vilcāns, pārsteidzot pats sevi un savus līdzjutējus startēja no 4. vietas finālā. Abiem braucējiem pēc veiksmīga starta atlika tikai cīnīties un nepadoties. Tomass pirmajos apļos ieguva drošu distanci līdz otrajai vietai, bet 12. aplī, kad Tomass bija jau drošā attālumā visā trasē tika izlikti dzeltenie karogi, kas nozīmēja samazināt ātrumu un visiem sagrupēties kopā. Tomasam izdevās lielisks “restarts” un spēja noturēt savu 1. vietu līdz pat rūtainajam finiša karogam, kļūstot par “Rotax MAX Challenge Grand Finals 2021” čempionu. Tomass ir pirmais latvietis, kurš uzvarējis visus “hītus”, pusfinālu un finālu. Tomass visu novinnēja. Edgars Vilcāns, kuram šis čempionāts bija debija, neatlaidīgā cīņā tika sagriezts pēdējos apļos un finišēja 19. vietā.

FOTO: Publicitātes foto

Tomass Štolcermanis: “Šajās sacensībās uzvarējām visos braucienos. Pirmajās dienās mācījāmies trasi. Kvalifikācijā bija labs ātrums un bijām pirmie, tomēr neiztikt nez kļūdām. Hītos sanāca aizbēgt no “bara” un varēju taupīt riepas, lai uz finālu tās ir labākas, jo no kvalifikācijas līdz finālam ir vienas riepas. Pusfinālā viss izdevās vairāk vai mazāk labi. Finālā, startējot no 1. vietas, paliku arvien ātrāks un ātrāks, atrāvos, bet tad tiesneši paziņoja, ka tiek pievienoti pieci apļi.

Tie, kuri redzēja formulu 1, es biju tādā pašā situācijā kā Hamiltons, vismaz tāda sajūta noteikti.

Pieci apļi līdz beigām un aizmugurē ir holandietis, kas F1 sacensībās bija holandietis Verstapens un tiesneši parāda dzeltenos karogus. Man paveicās labāk nekā Hamiltonam, es uzvarēju “Rotax Grand Final 2021”. Pateicos tētim, ģimenei, visiem atbalstītājiem, Latvijas Automobiļu federācijai, kartinga komisijai, Ropažu novadam, RM Latvia un Energy komandai. Visiem, visiem, kuri juta līdz trasē, pie ekrāniem. Esmu ļoti priecīgs noslēgt sezonu šādi!”

DD2 klasē, finālā startēja Patriks Noels Ločmelis no 6. pozīcijas un Emīls Akmens no 8. pozīcijas. Pēc kūleņa un bez punktiem divos “hītos” Krists Ziders diemžēl nekvalificējās finālā. Emīls Akmens patīkami pārsteidza ar spēju pielāgoties sīvajiem braukšanas apstākļiem, kādi novērojami pasaules līmenī, jo starptautiskajās sacensībās nav piedalījies. Pēc smagas cīņas ar konkurentiem Emīls ieguva 14. vietu. Patriks Noels Ločmelis visas sacīkstes garumā cīnījās labāko pieciniekā. Sportists pierādīja, ka nepadosies līdz brauciena beigām, finišēja 4. vietā, bet viens no TOP3 braucējiem saņēma sodu un Patriks ierindojās 3. vietā pasaulē.

FOTO: Publicitātes foto

Māris Ločmelis, braucēja Patrika Noela Ločmeļa tēvs: “Patiess prieks, ka latvieši var pabraukt ļoti, ļoti ātri un ne tikai latvieši, bet arī igauņi un lietuvieši. Toms Stēle brauca visu laiku augstā līmenī un finālā izstājās, negadījums, bet kā es vienmēr domāju, ka galvenais ir ātrums un pārējo iedod pieredze. Tomass Štolcermanis un Edgars Vilcāns. Vilcāns nodemonstrēja fantastisku ātrumu! Beigās tā pati peiredze iegrieza, tomēr, trīs gados nonākt tik augstā līmenī ir fantastisks rezultāts! Komanda var lepoties ar tādu braucēju kāds ir Vilciņš! Par Tomasu runājot, kad Tomass izcīnija pirmo vietu, acīs saskrēja asaras un vienkārši izbaudiju to brīdi, cik daudz Tomasa tētis un citi ielikuši Tomasā! Cik daudz visi palīdzējuši. Iekšējais gandarījums bija, ka arī daļu esam pielikuši Tomasa izaugsmē un ar to paši esam auguši. Tomass tik daudz cilvēkiem sagādāja pozitīvas emocijas. Pirms Patrika brauciena sēdēju tribīnēs un man bija tāda sajūta, ka dabūsim 3. vietu. Ne pirmo, ne otro, bet trešo – iespējams izsapņoju. Un tā trešā vieta ir anākusi un sajūtas ir tās foršākās, esam neaprakstāmi laimīgi! Emīls Akmens arī fantastisku darbu izdarīja - parādija lielisku ātrumu. Pieredze nedaudz pietrūka, bet katrā ziņā viss iet uz labo pusi. Zideram neveiksme bija priekšbraucienos. Visi brauc tik ātri, ka, ja tev nepaveicās, tad tu esi izslēgts no spēles. Esmu priecīgs un jūtos lepns, ka esmu latvietis!”

Gados vecāko dalībnieku klasē, DD2 Master, startēja Henrijs Grūbe, Ēriks Gasparovičs, Iļja Aļoškins, visi trīs braucēji startēja arī finālā. Šāda mēroga sacensībās kvalificēties finālam nav tik vienkārši, jo startē labākie un ātrākie no visas pasaules. Ēriks finālā startēja no 6. vietas, Henrijs no 7. vietas un Iļja no 34. vietas. Līdz pēdējam līkumam Henrijs cīnījās labāko sešiniekā un finišēja augstajā 5. vietā. Ēriks pēc sacīkšu negadījuma turpināja sacensību no beidzamās vietas, finišējot 26. vietā. Iļja pakāpās no 34. vietas, finišējot 23. vietā.