Sestdien atklāti 423 jauni Covid-19 gadījumi

Līdz ar to divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir samazinājies no 521 līdz 518,2 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju.

No visiem pagājušajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 246 jeb 58,2% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 177 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem trīs cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet vēl trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.