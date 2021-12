Video ⟩ Maz cerību uz elektrības cenu pazemināšanos nākamgad

Šajā gada laikā, šajos klimatiskajos apstākļos tas nav nekas neparasts, ir stipri mazāka šī vēja saražotā enerģija, arī Skandināvija, no kuras vēsturiski mūsu Baltijas apgabals vienmēr ir barojies, no šīs lētās elektroenerģijas, šobrīd saskaras ar to, ka ir tukši šie ūdens rezervuāri. Netiek ražota elektrība HES un arī vējš nepūš, tā ka visi apstākļi ir sakrituši un tas nevar ilgt mūžīgi. Runājot ar Latvenergo un mūsu ministrijas enerģētiķi norāda, ka šī cena noteikti kritīs un es ceru, ka tas notiks tuvāko mēnešu laikā.