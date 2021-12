SAB direktoru varētu izvēlēties vēl šogad

"Viennozīmīgi tam jābūt cilvēkam, kas stāv ārpus politikas. Un nedrīkst būt ne mazākā aizdomu ēna par to, ka kāda politiskā partija vai politiskais spēks spēj šo cilvēku kaut kādā veidā ietekmē. Tāpēc ir svarīgi, lai cilvēks būtu profesionālis. Ar profesionālu dzīves pieredzi. Un, pirmkārt, ļoti līdzsvarota personība. Tātad cilvēks, kuru nevar izsist no viņa uzskatu sistēmas, nevar izsist viņu no savu darbu uzdevumu veikšanas ar kaut kādām provokācijām. Vai mums šādi cilvēki ir? Ir, jo viņi parasti ir nemanāmi. Specdienesta vadība nav tā, kas iet katru dienu medijos un mēģina sevi pozicionēt un reklamēt - tās ir neredzamas personas, kas dara savu darbu. Tajā pašā laikā, mainoties pasaulei, nākamajam vadītājam jābūt spējīgam runāt medijos par to darbu, ko dara SAB.