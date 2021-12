Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīris mūža stipendijas

No 2022. gada janvāra VKKF mūža stipendijas saņems: Romualds Pipars, Anita Uzulniece, Rūta Celma Kello, Jānis Radiņš, Vilnis Līdaka, Antons Rancāns, Vera Vāvere, Guntars Godiņš, Māris Rungulis, Jēkabs Ozoliņš, Zita Errsa, Ligita Viduleja, Maija Svarinska, Inta Kalniņa, Leonīds Lencs, Ruta Cibule, Baiba Šuvcāne, Ināra Kalnarāja, Egils Rozenbergs, Uldis Briedis, Helēna Heinrihsone, Kārlis Lācis, Helga Ingeborga Melnbārde.

Mūža stipendija, no 2022. gada janvāra katru mēnesi 185 eur apmērā, tiek maksāta papildus pensijai un citiem ienākumiem un netiek aplikta ar nodokļiem. To izmaksā VKKF no savā budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem. VKKF mūža stipendijas piešķir kopš 1999. gada. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, ko izsludina vienu reizi gadā. Tiesības pieteikt pretendentus mūža stipendiju saņemšanai ir Kultūras ministrijai, Kultūras ministrijas iestādēm un kapitālsabiedrībām, Latvijas Radošo savienību padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai. 2021. gada mūža stipendiju konkursam tika pieteikts 81 pretendents, VKKF padome piešķīra mūža stipendijas 23 pretendentiem.