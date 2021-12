Pēdējie divi gadi bijuši dažādiem izaicinājumiem pilni, tāpēc ir pilnībā saprotami, ka vismaz svētkos vēlamies sevi palutināt. Izņēmums nav arī Ziemassvētki. Daudzi no mums strādā attālināti vai kā citādāk izjūt spēkā esošos ierobežojumus. Viena no iezīmēm, ko esam ievērojuši pēdējos gados, ir vēlme mājokli vai darba vietu ātrāk izrotāt svētku noskaņās.

Kad iegādāties Ziemassvētku egli?

Pirmkārt, jāsaprot, ka eglīte ir dzīvs koks. Eglīti zināmā mērā var salīdzināt ar grieztajiem ziediem. Neatkarīgi no šķirnes, tās noturība ir atkarīga no augšanas apstākļiem, no laika apstākļiem eglītei augot, no telpas, kur tā atrodas utt. Tomēr savos darbības gados esam novērojuši aptuveno dienu skaitu, ko eglīte var nodzīvot.