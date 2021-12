Neparasts kriminālromāns – Fredas Vargasas "Zilo apļu vīrs"

Šī ir pirmā grāmata par Žanu Batistu Adamsbergu – vienu no interesantākajiem izmeklētājiem mūsdienu kriminālromānos. Adamsbergs nav tāds kā citi policisti. Viņa metodes ir ārkārtīgi dīvainas: viņš nemeklē pavedienus, ignorē acīmredzami aizdomīgos un arestē tos, kuriem ir dzelžains alibi, turklāt pats šķiet pagalam izklaidīgs. “Vargasa raksta ar pārsteidzošu izdomu, un viņas ekscentriskie varoņi mīt brīnišķīgā bohēmiskā pasaulē, kādas nekad nav bijis, bet būtu gribējies...” apgalvo The New York Times Book Review. Ne jau Adamsbergs viens ir dīvainis, šajā romānā tādi ir teju visi: aklais Šarls Reijē, kurš izseko dēkaino zinātnieci Matildi, Matilde, kura pēta okeānu zivis un arī cilvēkus, policists Danglārs, kurš ap pusdienlaiku jau ir izdzēris tik daudz vīna, ka strādāt ir grūti, tomēr viņš pamanās paveikt savu darbu un vēl diezgan sekmīgi viens pats audzina piecus bērnus, naivā večiņa Klemansa, kura atbild uz precību sludinājumiem… Apburoša kompānija, un ikviens no viņiem ir kaut kā saistīts ar noslēpumaino Zilo apļu vīru, kurš naktīs Parīzes ielās atstāj ar zilu krītu uzvilktus apļus. Katrā no tiem ir sava sīklietiņa, kāds priekšmets, bet ārpusē skaidrā rokrakstā lasāms pantiņš: “Viktor, kam tu ārā līdi, nolādi to brīdi!”