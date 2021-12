ZeBrene, Fredis, Andrejeva un Katō izdod jaunu dziesmu

“Visi visu laiku kaut ko ļoti cītīgi apņemas, lai to sasniegtu Jaungadā, bet pārsvarā viss paliek tieši tāpat, kā bijis līdz šim. Viss ļoti vienkārši. Šī dziesma man tapa jau pirms gada, kad pāris dienas pirms Vecgada vakara es domāju par to, kas ir tās lielās apņemšanās, un pavisam dabīgi, par to domājot, radās dziesma. Protams, ar humoru, bet galu galā un patiesībā – mēs katru gadu to visu piedzīvojam atkal un atkal no jauna,” stāsta dziesmas autors ZeBrene.