Kompensācija par elektroenerģiju un cīņa ar omikronu. Ko lēma valdība

No vairākām valstīm Latvijā varēs ierasties tikai ar negatīvu Covid-19 testu

Tāpat vēstīts, ka Latvijā no Lielbritānijas, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas, Vācijas un Krievijas varēs ierasties tikai ar ne vēlāk kā pirms 72 stundām veiktu negatīvu RNS Covid-19 testu vai ne vēlāk kā pirms 48 stundām veiktu negatīvu antigēna testu, paredz valdībā pieņemtie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Šī prasība būs spēkā no piektdienas, 24.decembra, lai Latvijas saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) regulu paspēj 48 stundas pirms lēmuma spēkā stāšanās par to informēt pārējās dalībvalstis.