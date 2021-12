Kā parūpēties par savu mentālo veselību svētku laikā

Kādēļ svētkos piemeklē nomāktības sajūta?

Arī tradīcijas un priekšstati par to, kā svētki ir jāpavada, var atstāt ietekmi uz mentālo veselību, liekot justies nošķirtam no pārējiem. “Pusaudžu gados pienāk brīdis, kad sākam konfliktēt ar vecākiem par ģimenes vērtībām, tostarp par to, kā būtu jāsvin Ziemassvētki. Tas notiek tādēļ, ka pusaudži sāk apzināties, kādas ir viņu draugu un domubiedru vērtības un, ka tās ne vienmēr saskan ar situāciju ģimenē. Daudziem no mums jāmācās sadzīvot ar atšķirīgajām vērtībām visu dzīvi,” komentē eksperts.