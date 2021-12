Trīs mīti un patiesības par jauniešu mentālo veselību

Lai arī mentālā veselība šodien ir viens no apspriestākajiem tematiem publiskajā telpā, to aizvien apvij dažādi mīti un aizspriedumi, kas var radīt apjukumu un bailes, kas nepieciešamības gadījumā var atturēt no laicīgas vēršanās pie speciālista. Pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs atspēko trīs izplatītākos mītus par mentālo veselību un dalās pieredzē, kā neapjukt pieņēmumu gūzmā.