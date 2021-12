Fotoreportāža ⟩ Strenčos pārbūvē tiltu pār Gauju

Kopumā pārbūves procesā 100 m garajam tiltam tiks atjaunotas dzelzsbetona nesošās konstrukcijas, tērauda siju laidumi tiks pārbūvēti par dzelzsbetona un viss tilts iegūs vienotu arhitektonisku veidolu. Pēc pārbūves tiltu visā garumā klās vēsturiskais bruģakmens, no kura daļa ir demontēta no tilta klāja, bet daļa atrasta pārbūves posmā zem ceļa seguma Smiltenes pusē. Savāktais bruģakmens, pirms to ieklās no jauna, tiks attīrīts.