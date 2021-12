Pandēmijas laika neplānotās grūtniecības

Protams, izsargāties no nevēlamas grūtniecības var dažādi, bet svarīgi ir nenoticēt mītiem par to, kad var un kad nevar palikt stāvoklī. Pandēmijas laikā mīti, kas saistīti ar veselību, diemžēl kļuvuši ļoti populāri. Ginekoloģe Ieva Erciņa šajā sarežģītajā nenoteiktības pilnajā laikā aicina ļoti atbildīgi izturēties pret ģimenes plānošanu un neizmirst evolūcijas likumu, ka organisma vienīgā “doma” ir – vairoties.

1. Kādi ir dabiskie izsargāšanās veidi, kas vislabāk pasargā no neplānotas grūtniecības?

“Nekādi! Neviens no šiem veidiem efektīvi nepasargā no grūtniecības, jo dabisko izsargāšanās veidu kontrole nav sievietes rokās. Rēķinot auglīgās un neauglīgās dienas jeb izmantojot kalendāro metodi, sieviete var sekot līdzi norisēm ķermenī ar ovulācijas testu palīdzību, ņemt talkā dažādas aplikācijas, bet stresa situācijas, pārslodze, emocionālie pārdzīvojumi smadzenēm dod citādas komandas. Tad hipofīzes ass kontroles mehānisms no pacientes rokām pāriet nenoteiktā kontroles līmenī. Sieviete domā, ka ovulācija vēl tikai būs, bet tā jau bija vakar. Tas kalendāro metodi padara ļoti nedrošu.