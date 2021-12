Tirdzniecības centri saskaras ar grūtībām darbaspēka organizēšanā darbam nedēļas nogalē

Tirdzniecības centru "Alfa" un "Akropole", kuriem ir viens īpašnieks, pārstāvji atzina, ka tirdzniecības centri ir priecīgi par valdības lēmumu ļaut veikaliem jau no 24.decembra strādāt "zaļajā" režīmā arī brīvdienās un svētku dienās. Gan "Akropole", gan "Alfa" nomnieki jau šajās brīvdienās būšot atvērti apmeklētājiem.

Vienlaikus "Akropoles" un "Alfas" pārstāvji atzina, ka viens no šī brīža izaicinājumiem ir darbaspēka organizēšana.

Abi tirdzniecības centri 24.decembrī apmeklētājiem būs atvērti no plkst.10 līdz 18, bet 25.decembrī - no plkst.12 līdz 21. Savukārt 26.decembrī tirdzniecības centri strādās no plkst.10 līdz 22, bet 31.decembrī - no plkst.10 līdz 20. Vienlaikus 1.janvārī abi tirdzniecības centri būs slēgti.

"Alfā" esošais "Rimi" hipermārkets 24. un 31.decembrī strādās no plkst.8 līdz 21, bet 25. un 26.decembrī - no plkst.10 līdz 22. Savukārt 1.janvārī veikals būs atvērts no plkst.11 līdz 22.

Savukārt "Akropolē" esošā "Maxima XXX" 24. un 31.decembrī strādās no plkst.8 līdz 21, veikala darba laiks 25.decembrī būs no plkst.10 līdz 22, bet 26.decembrī - no plkst.8 līdz 23. Savukārt 1.janvārī "Maxima XXX" strādās no plkst.10 līdz 22.

Tikmēr tirdzniecības centra "Origo" un nekustamo īpašumu attīstītāja "Linstow Baltic" komercdirektore Evija Majevska uzsvēra, ka "Origo" rīkosies saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem un brīvdienās būs atvērts.

Tai pat laikā viņa atzina, ka pēkšņās izmaiņas ir liels izaicinājums nomniekiem, kam pēdējā brīdī jāpārplāno darbinieku maiņu grafiks.

"Vienlaikus, mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai arī svētku brīvdienās nodrošinātu patīkamu un drošu iepirkšanos "Origo" apmeklētājiem," teica Majevska.

"Origo" sola tuvākajā laikā precizēt informāciju par tirdzniecības centra darba laiku, ņemot vērā jauno noteikumu gala redakciju.

Savukārt tirdzniecības centra "Galleria Riga" vadītāja Zane Šulca norādīja, ka pēdējo divu gadu laikā tirdzniecības centrs apguvis prasmi ļoti operatīvi pielāgot savu darbību valdības pēdējā brīža lēmumiem.

""Galleria Riga" būs atvērta svētku brīvdienās, izņemot 1.janvāri, kad darbu turpinās pārtikas lielveikals un daļa restorānu," informēja Šulca.