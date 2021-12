Raidījums: Lielveikali atsakās no “zaļā režīma”

Veikalu “Maxima” pārstāve Liene Dupate-Ugule pa tālruni ReTV Ziņām pauda, ka pārdevēji šajā tīklā esot vakcinēti. Par to neesot bažu, bet veikalu darbības pārorientēšana esot saistīta ar vēlmi būt tuvāk pircējiem, kuriem konkrētie tirdzniecības centri ir visērtāk sasniedzami. Savukārt veikala “Rimi” pārstāve, lūgta komentēt režīma maiņu vienā no veikaliem, atsūtīja šādu rakstisku atbildi: “Šajā gadījumā t/c “Minska” veikala režīms tika mainīts pēc tirdzniecības centra vadības iniciatīvas, lai saskaņā ar noteikumiem norobežotu “Rimi” tirdzniecības platību no pārējiem nomniekiem, kas nozīmēja atvērt atsevišķu ieeju “Rimi” pircējiem, līdz ar to arī iespēju mūsu veikalam darboties sarkanajā režīmā.”