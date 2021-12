Ceļu uzturēšanas darbos ceturtdien iesaistītas 50 ziemas dienesta tehnikas vienības

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Ainažu šosejas (A1) posmā no Bīriņu pagrieziena līdz Ainažiem, pa Rīgas apvedceļiem (A4 un A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Skrīveriem. Tāpat jārēķinās ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem pa Bauskas (A7) un Jelgavas šoseju (A8).

Līdzīgas problēmas ir arī Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam, uz Ventspils šosejas (A10) no Rīgas līdz Tukumam un no Strazdes līdz Ventspilij, Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Varakļāniem līdz Stolbovkai. Apgrūtināta braukšana ir arī uz Grebņevas-Medumu šosejas (A13) no Grebņevas līdz Rušenicai, kā arī uz Rēzeknes apvedceļs (A15).