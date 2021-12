Kā 14 gadu vecumā kļūt par pasaules čempionu kartingā

Tomass Štolcermanis ir uzaudzis Ātruma cilts skatītāju acu priekšā un nu paveicis to, kas citiem Latvijas autosportistiem nav bijis pa spēkam, tajā skaitā arī Tomasa ģimenes kungiem. Viņa vectēvs Vladislavs Šlēgelmilhs savulaik mēģināja gūt starptautiskus panākumus, arī tēvs Mareks Štolcermanis centās, bet krusttēvam Haraldam Šlēgelmilham gandrīz sanāca tikt līdz F1. Tomass ir otrais pasaules čempions Štolcermaņu ģimenē – viņa mamma, autosportiste un bobslejiste Nellija Štolcermane 2006. gadā izcīnījusi pasaules čempiones titulu ūdens motociklu sportā.

Tomass Bahreinā bijis ātrākais teju visos braucienos, sākot no treniņiem līdz finālam. Sarunā ar Paulu Timrotu viņš stāsta, ka piedzīvojis šoku, kad finālbraucienā trasē parādījās dzeltenie brīdinājuma karogi un tika zaudēts iepriekš sasniegtais ātrums. Tomass tajā brīdī iejuties Lūisa Hamiltona lomā, tomēr atšķirībā no Hamiltona, Tomasam izdevās saglabāt mieru un pilnā gāzē tikt līdz uzvarai. Viņš arī atklāj, ka pirms starta noskaņojas būt dusmīgs, iedvesmojoties no māsas, arī kartinga sportistes Alises piemēra.