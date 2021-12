Foto ⟩ Labdarības maratonā "Dod pieci!" saziedots gandrīz pusmiljons eiro

Šī gada "dārgākā" dziesma ir Simon & Garfunkel izpildītā "The Sound of Silence", par ko saņemti 10 540 eiro no 31 ziedotāja, otrajā vietā ierindojas Imanta Kalniņa skaņdarbs "Pūt vējiņi", par kuru pieci ziedotāji atdevuši 5035 eiro, trešajā vietā "Arcade Fire" dziesma "Everything Now", par ko 18 ziedotāji atdevuši 3800 eiro.