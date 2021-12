Citroën prezentē rotaļīgu, pavisam neliela izmēra bagija konceptu

Citroen My Ami Buggy Concept FOTO: Citroen

Citroën atklājis pasaulei jaunu konceptauto My Ami Buggy – rotaļīga izskata automobili, ko katrs bērns vecumā no 14 līdz pat 77 gadiem vēlētos iekļaut savā gaidītāko Ziemassvētku dāvanu sarakstā. Citroën My Ami Buggy Concept atspoguļo mikromobiļa Ami vīziju par brīvā laika pavadīšanu un atpūtu, ļaujot braucējiem izbaudīt priekpilnas ekskursijas pilnībā elektriskā piedzīvojumu meklētāja stila transportlīdzeklī.