Saslimušais 20. decembrī braucis ar autobusu Alūksne-Ape-Smiltene-Rauna-Rīga (AS CATA reiss nr. 7736), pulksten 9.55 no Alūksnes uz Rīgu un atpakaļ ar autobusu Rīga-Smiltene-Ape-Alūksne (SIA NORMA-A reiss nr. 7906), pulksten 17.50 no Rīgas uz Alūksni.