Ielu uzturētāji svētku laikā Rīgā turpinās strādāt paaugstinātas intensitātes režīmā

Ziemas kājāmiešanas izturīgākie aktīvisti ļoti priecātos, ja @RigasDome un @rdsvc no Brīvības gatves veloceļa notīrītu sniegu.

Šonakt tiks turpināta sniega izvešana no Rīgas centra rajona pieturvietām un Vecrīgas.

Intensīvās snigšanas laikā iedzīvotāji aicināti pēc iespējas izvairīties no transportlīdzekļu novietošanas uz ielas. Tajās ielās, kuru malās novietotas automašīnas, sniega tīrīšana nevar notikt nepieciešamajā apmērā, jo lielas sniega kārtas nostumšana no brauktuves vidus uz tās ārmalu atstātās automašīnas iesprosto ielas malā. Sniega tīrīšanas tehnika šajos ielu posmos nevar veikt pienācīgu sniega nostumšanu no brauktuves, kas apgrūtina satiksmes kustību.