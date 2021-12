Augstākā saslimstība ar Covid-19 - Ventspils pusē, Madonas novadā un Liepājā

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā pašlaik ir 515,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Ventspils novadā aizvadītās dienas laikā saslimstības līmenis ir samazinājies no 955,7 līdz 909,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, Madonas novadā tas ir samazinājies no 878,3 līdz 833 gadījumiem, Ventspilī samazinājies no 791,1 līdz 716,2 gadījumiem, bet Liepājā saglabājies 690,1 līmenī, liecina aģentūras LETA aprēķini.