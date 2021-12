Augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 Latvijā pašlaik ir Ventspils un Madonas novadā

Ventspils novadā aizvadītās dienas laikā saslimstības līmenis ir samazinājies no 909,3 līdz 881,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, Madonas novadā tas ir sarucis no 833 līdz 819 gadījumiem, bet Ventspilī saglabājies 716,2 līmenī, liecina aģentūras LETA aprēķini.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 48 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 42 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 28 ir vecumā līdz deviņiem gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem divi cilvēki bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Neviens no mirušajiem nebija saņēmis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19.