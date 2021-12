Kā aizvadīsi šo gadu? Horoskops katrai zīmei!

Vecā gada pēdējā nedēļā traks skrējiens. Pēkšņi var atklāties, ka svarīgi darbi aizkavējušies vai par tiem kolēģi vai darījumu partneri pavisam piemirsuši. Kurš mēģinās glābt situāciju? Protams, Strēlnieks, jo kad viņš nāk ar savu enerģiju un optimismu, tad viss notiek un pasaule sadodas rokās, lai palīdzētu. Pēc tādas trakas darba nedēļas jutīsies nopelnījis atpūtu un kaudzi dāvanu zem eglītes. Kolēģi un tuvie cilvēki sveiks, taču vari arī pats sevi palutināt ar kādu pirkumu, pasākumu vai izbraucienu. Jaungada naktī daudz sirsnības un optimisms. Turklāt brīvajiem ļaudīm var uzdzirkstīt simpātijas, gluži kā no silti sprēgājošas brīnumsvecītes.

Jāsteidz darbi! Būsi nolēmis visiem parādīt un pierādīt, uz ko esi spējīgs. Un pareizi darīsi, jo ir iespējas palielināt ienākumus, izdomāt interesantus projektus un arī satikt kompanjonus. Ne viens vien no jaunā gada vēlas sākt jaunu dzīvi, tostarp lietišķajā jomā. Nepalaid garām iespējas nopelnīt vairāk – ja ne uzreiz, tad tuvākajā nākotnē. Nav arī izslēgts, ka uz Jauno gadu kāds saņems godam nopelnītu prēmiju. Kaut arī darba dienas būs pagājušas spraigi, nogurumu īpaši nejutīsi un arī gadumiju gribēsi atzīmēt godam. Galdam jābūt bagātīgi klātam – varbūt jau laikus visu būsi pasūtījis ar piegādi, bet varbūt pašam gribēsies izcept speķa pīrādziņus un pagatavot taukšķētus zirņus.

Ļoti rosīgs noskaņojums. Pie darba pirmais, saviesīgās sarunās pirmais, svētku organizēšanā arī! Lieliski sapratīsies ar cilvēkiem, tavas idejas tiks uztvertas teju vai no pus vārda. Līdz ar to vēl līdz gadumijai izdosies realizēt dažādas ieceres. Kāds no kolēģiem vai darījumu partneriem varbūt bubinās: kur tā jātraucas, ja svētki pie durvīm, pēc tam jau arī laiks... Neklausies daudz, bet piedāvā nīgrumu mest pie malas un iesaistīties. Vecgada vakara vislabāk būt mājās, saslēgties ar mīļajiem cilvēkiem tiešsaistē, paskatīties internetā, kā Jauno gadu sagaida citās valstīs. Pārējās brīvdienās vēlamas sportiskas aktivitātes svaigā gaisā – ja laika apstākļi atļauj.