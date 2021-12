No skubrijām, upenēm līdz šitaki sēnēm jeb kur slēpjas mūsu skaistuma vitamīni!

Lai izlīdzinātu grumbiņas, mitrinātu ādu un uzlabotu matu veselību. C vitamīna loma mūsu organismā, it sevišķi attiecībā uz imunitāti, ir nenovērtējama. Tas ir svarīgs arī mūsu skaistumam: liels daudzums C vitamīna atrodas gan epidermā, gan dermā (ādas virsējā un pamata slānī). C vitamīns ir vajadzīgs kolagēna veidošanai, kas savukārt uztur mūsu ādas un matu veselību, un vēl tam piemīt antioksidanta īpašības, proti, tas palīdz novērst jaunu grumbiņu parādīšanos, izlīdzina pašreizējās, kā arī veicina ādas atjaunināšanu un mitrināšanu, tāpēc to bieži izmanto par galveno sastāvdaļu dažādos pretnovecošanas līdzekļos.