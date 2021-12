VKKF valstiski nozīmīgiem kultūras pasākumiem sadala gandrīz pusotru miljonu

Konkursā tika iesniegti 99 pieteikumi, pieprasītais finansējums sasniedza 4,2 miljonus eiro. Mērķprogrammā Starptautiskajam mākslas festivālam un konferencei "Divi Jūliji" norisei no 2022. līdz 2024. gadam piešķirti 19 000 eiro, Rīgas Modes nedēļai - 25 000 eiro, Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) modes skate atbalstīta ar 18 000 eiro.

Starptautiskajam laikmetīgās mākslas festivālam "Survival Kit" piešķirti 90 000 eiro, savukārt Rīgas Fotogrāfijas biennāles un Rīgas Fotogrāfijas biennāles programmai "Next" - 80 000 eiro, RIXC Mākslas un zinātnes festivālam - 60 000 eiro.

Pēc VKKF pārstāves paustā, šajā mērķprogrammā finansēti projekti ar AS "Latvijas valsts meži" ziedojuma atbalstu 98 000 eiro apmērā. "Latvijas valsts mežu" finansējums piešķirts etnomūzikas festivālam "Sviests", lībiešu svētkiem Mazirbē, 25.latviešu mūzikas svētkiem Madonā, latgaliešu kultūras gada balvai "Boņuks 2021", festivālam "Cēsis 2022", grāmatas "Kurbads - latvju varoņstāsts" izdošanai. AS "Latvijas valsts meži" ziedojums šai programmai kļuvis par ikgadēju, nozīmīgu atbalstu valstisku nozīmīgu pasākumu īstenošanai. AS "Latvijas valsts meži" šīs mērķprogrammas projektu finansēšanā iesaistījušies kopš 2012.gada, norādīja VKKF pārstāve.