Jāņa Rozes grāmatnīcas apkopo gada pirktākās grāmatas

"Atskatoties uz 2021. gadu, tas mums, grāmatu tirgotājiem, ir bijis kā amerikāņu kalniņi - augšā un lejā," raksta SIA "Jānis Roze" reklāmas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Veisbārde. "Gada sākumā grāmatnīcas nedrīkstēja pārdot grāmatas, tad atkal to varējām, rudenī mainījās viedokļi, vai grāmata ir vai nav pirmās nepieciešamības prece. Ko varam, to darām, bet katrā ziņā grāmata ir tā, kas ļauj izglītoties, atbrīvoties un izklaidēties. Par to liecina arī grāmatnīcu tīkla Jānis Roze apkopotais grāmatu tops."