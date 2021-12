Gada nogales svētkos lielajiem tirdzniecības centriem Rīgā būs mainīti darba laiki

Tirdzniecības centrs "Origo" 31. decembrī strādās no plkst.10 līdz 20, bet tirdzniecības centrā esošā "Rimi" hipermārketa darba laiks šajā dienā būs no plkst.7 līdz 21. Tikmēr 1. janvārī "Origo" būs slēgts, tomēr "Rimi" hipermārkets apmeklētājiem būs atvērts no plkst.11 līdz 23.