Rēzeknē no februāra plāno palielināt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu

Rezultātā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs pieaugs par 36,4% - no 30,07 eiro par MWh līdz 41,02 eiro par MWh.

Pašreiz apstiprinātais "Rēzeknes siltumtīklu" tarifs paredz, ka no 1.janvāra par siltumenerģiju būs jāmaksā 47,42 eiro par MWh. Savukārt SPRK iesniegtais tarifs, salīdzinot ar to, paredz 13,51% samazinājumu no februāra.