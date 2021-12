“Intīmi.. par grāmatām” – Andreja Panteļējeva esejas

Priekšvārdā autors izstāsta savu kā grāmatu lasītāja personisko vēsturi, iedalot to trijos posmos – bērnībā, jaunībā un pašlaik, kad grāmatas un lasīšana autoram palīdzēja izrauties no personīgās tumsas valgiem un arī vieglāk pārlaist pandēmijas ierobežojumus. A. Panteļējevs: "Ir pašsaprotami, ka grāmata aizved tavas domas projām no sevis. Bet ne tik pašsaprotami ir tas, ka tad, kad tu atgriezies atpakaļ, tu atrodi sevi citādu. Jo realitātes loks ap tevi ir paplašinājies. Tam nākuši klāt citi cilvēki, citas ainavas, citi okeāni un citas zemes. Tam nācis klāt ir skaistums. Tam ir nākusi klāt cita mīlestība un cits naids. Un šis realitātes apvāršņa palielinājums iekārtojas blakus tur, kur mīt lielākā daļa mūsu realitātes, – atmiņas apcirkņos. Apzinātos un neapzinātos. Izmainot savas atmiņas, var izmainīt savu tagadni."