Padomi mirdzošai ādai un matiem svētku laikā

Lai svētku laikā un ne tikai āda izskatītos svaiga un starojoša, par to ir jārūpējas katru dienu, to labi attīrot un rūpējoties par to ar atbilstošu krēmu savam ādas tipam, uzsver skaistuma konsultante Liene Graudiņa. Starojošas ādas pamatā ir regulāra ādas mitrināšana, lietojot gan mitrinošus sejas ādas kopšanas līdzekļus, gan arī pietiekošu ūdens daudzumu ikdienā. Mūsu ādas mirdzumu ietekmē arī ikdiena un dzīvesveids - ja mūsu dzīvē ir daudz stresa, nepietiekams miega daudzums un mazkustīgs dzīvesveids, tas veicinās ādas blāvumu, pelēku un neveselīgu tās izskatu.