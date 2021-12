Valsts apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes saņems vairāk cilvēku

Ievērojot minēto un kārtējā Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma vilnī pieaugušo Covid-19 pacientu skaitu slimnīcās, grozījumi paredz līdz 30.jūnijam turpināt maksāt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ikmēneša piemaksu par pacientu veselības stāvokļa novērošanu uzņemšanas nodaļā. Ikmēneša piemaksa par pacientu veselības stāvokļa novērošanu uzņemšanas nodaļā katram stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam ir noteikta, ņemot vērā 2020.gada uzņemšanas nodaļā apkalpoto pacientu skaitu, pieņēmumu, ka observējami 10% no pacientu plūsmas, kā arī Covid-19 pandēmijas ietekmē observējami vēl 8% no pacientu plūsmas, un vidējo observācijas gultu noslodzes rādītāju 107%, kas iegūts no ārstniecības iestāžu atskaitēm par 2020.gadu.